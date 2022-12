KLM Flying Blue kerstevenement in Ahoy met Bonaire promotie

Rotterdam – KLM heeft haar Flying Blue deelnemers op 28 december verwend op het Kerst evenement te Ahoy in Rotterdam. Bonaire was erbij met een promotiestand.

De uitnodiging is naar ruim zesduizend Flying Blue deelnemers gestuurd die in de afgelopen 36 maanden met hun kinderen met KLM hebben gevlogen. Als dank voor de loyale klanten wilde KLM een uniek familie-uitje organiseren in een winterse kerstsfeer. Gasten werden warm ontvangen met een hapje en een drankje en kinderen konden meedoen aan diverse activiteiten. Daarna konden ze met hun hele gezin genieten van het Kerst Circus Ahoy.

Op het evenement waren Bonaire, Aruba en Curaçao aanwezig om promotie te maken aan deze zeer belangrijke doelgroep. Bij de stand van Bonaire werden er kofferlabels en strandballen uitgedeeld. Marjolein Oleana en Sander Langeveld hebben Bonaire vertegenwoordigd bij dit belangrijke evenement. Ook werd er onder de aanwezige een hoofdprijs verloot, een 6-daagse reis naar Bonaire inclusief eilandtour en authentieke lokale lunch.

Marjolein Oleana, Business Manager; “ik vind het een mooi initiatief van KLM om de loyale gezinsreiziger op deze manier in de watten te leggen. Er is volledige focus op quality-time met het gezin en het gezellig samen zijn, waarbij vakantie een groot onderdeel uitmaakt. Wij van TCB dragen hier graag een steentje aan bij, waarbij een van de bezoekers een heerlijke reis naar Bonaire zal winnen.”