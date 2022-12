Bonaire en Sint-Eustatius willen niet meewerken aan gedoogbeleid softdrugs op Saba

Saba mag geen gedoogbeleid voeren voor de teelt en het gebruik van hennepproducten. Een verzoek aan de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid om het softdrugsbeleid en de regelgeving in Caribisch Nederland te harmoniseren is afgewezen. Niet omdat de Nederlandse minister niet wil, maar omdat Bonaire en Sint-Eustatius dwarsliggen.

De Eilandsraad van Saba had om afstemming gevraagd met de wetgeving in Nederland waar een gedoogbeleid wordt gevoerd gebruik van cannabis.

De achterhaalde oude Antilliaanse wet vormt nu de basis van verschillende vervolgings- en strafrechtelijke richtlijnen en leidt op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius tot fors hogere straffen voor softdrugs dan in Nederland.

Inwoners van Saba, in de veronderstelling dat zij bij hun toetreding tot Nederland ook zouden genieten van meer versoepelde regels met betrekking tot hennep en wiet, begonnen thuis hennepplanten te kweken. Maar ze vergisten zich: hennepplanten worden in beslag genomen en mensen vervolgd.

Opiumwet

In het kader van de huidige Opiumwet is het in principe mogelijk om op de eilanden in Caribisch Nederland een gedoogbeleid te voeren en inhoud te geven aan de harmonisatie van het softdrugsbeleid.

Maar in vervolggesprekken met justitiële partners van de drie eilanden werd negatief geadviseerd over een mogelijk gedoogbeleid. Steun van Bonaire en Sint Eustatius is volgens de Nederlandse minister een belangrijke voorwaarde was om een afweging te maken naar de mogelijkheden om het softdrugsbeleid in Caribisch Nederland op elkaar af te stemmen.

Volgens minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid ontbreekt draagvlak voor een gedoogbeleid, waardoor een volledige harmonisatie met Nederlad niet gewenst is.

De minister verduidelijkte overigens dat het ook in Nederland niet is toegestaan ​​om thuis wietplanten te kweken en dat dit op grond van de Opiumwet verboden is.

Een persoon wordt meestal niet vervolgd wanneer autoriteiten minder dan vijf planten in huis vinden, maar deze planten kunnen wel in beslag worden genomen. Als iemand thuis meer dan vijf wietplanten kweekt, wordt hij of zij in Nederland meestal vervolgd.