Handhaving parkeerbeleid Flamingo Luchthaven nog weinig overtuigend

KRALENDIJK- De Flamingo Luchthaven kondigde al verschillende keren een strengere handhaving aan van het parkeerbeleid, maar daar is tot op heden nog niet veel van te merken.

Het gaat met name om de zogenaamde Kiss & Ride strook tussen het korte-termijn parkeerterrein van de luchthaven en het gebouw van Daboussi Motors. Bezoekers van de luchthaven maken gretig gebruik van de strook, doch niet om mensen af te zetten of op te halen, maar om er te parkeren.

Op de luchthavens van Aruba en Curaçao wordt zeer streng opgetreden tegen automobilisten die op de drop-off lane parkeren, ook als het gaat om enkele minuten. Foutparkeerders worden daar geconfronteerd met een wielklem of met het direct wegslepen van de auto door een takelwagen. De weggesleepte auto kan vervolgens alleen worden afgehaald na het betalen van een fikse boete.

Parkeerwacht

BIA lijkt te verwachten dat automobilisten door betere bewegwijzering en het dreigen met actie van de Marechaussee spontaan zullen nalaten om te parkeren op de Kiss & Ridestrook. Die verwachting blijkt in de praktijk bepaald nog niet uit te komen.

Hoewel de luchthaven in het verleden parkeerwachten inzette om bezoekers weg te sturen voor het luchthavengebouw, is momenteel bij de Flamingo Luchthaven niemand te ontdekken die toeziet op juist parkeergebruik of om te voorkomen dat massaal wordt geparkeerd op de Kiss & Ridestrook.