Eerste vier studenten ontvangen Bonaire Tourism Scholarship

KRALENDIJK- In augustus 2022 heeft Tourism Corporation Bonaire (TCB) een samenwerkingsovereenkomst getekend met Guardian Group Fatum (GGF) om gezamenlijk een educatief initiatief te lanceren voor de Bonairiaanse gemeenschap met als titel ‘The Bonaire Tourism Scholarship Program’.

De aanvragers kregen de kans om zich gedurende twee maanden aan te melden voor het Bonaire Tourism Scholarship Program. 10 oktober was de deadline om hun aanvraag in te dienen. Er zijn in totaal 59 aanmeldingen ontvangen. Na het filteren van alle aanvragen, bleven er 19 kandidaten over die in aanmerking kwamen.

De eerste vier die aan alle toelatingseisen voldeden, zijn geselecteerd en geëerd met hun Bonaire Tourism Scholarship. Alle kandidaten studeren Tourism & Hospitality op de SGB, afdeling MBO. TCB hoopt nog meer aanvullende beurzen toe te kennen, zodra aan alle toelatingseisen is voldaan.

Over de studiebeurs

Het Bonaire Tourism Scholarship Program helpt bij het financieren van individuele professionele ontwikkelingscursussen en voltijdse academische cursussen op alle gebieden van Hospitality en Tourism Management voor Associate (MBO), Bachelor en Master opleidingen. Dit met als doel om de werving van gekwalificeerde lokalen te verbeteren en het behoud van en de professionele groei in de toeristische sector van Bonaire te stimuleren.