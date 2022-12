Vakanties naar Colombia worden stuk duurder in komend jaar

BOGOTA- Wie komend jaar op vakantie wil naar Colombia zal een stukje dieper in de buidel moeten tasten. Het Colombiaanse ministerie van transport verwacht dat tickets het komende jaar 30 tot 40% duurder zullen zijn dan tot nog toe het geval is.

De prijsstijging wordt veroorzaakt door verschillende factoren. In het kader van de maatregelen voor het herstel van het luchttransport na de COVID-19 crisis verlaagde de regering van het Zuid-Amerikaanse land het BTW-tarief op tickets tijdelijk van 19 naar 5%. Per 1 januari 2023 loopt die tijdelijke maatregel af en gaan vliegtickets terug naar 19%.

Hetzelfde is het geval voor hotelovernachtingen, die tijdelijk geheel waren vrijgesteld van BTW. Ook deze maatregel komt per 1 januari a.s. te vervallen. Uit eten in restaurants gaat met ingang van het nieuwe jaar ook weer onder het normale BTW tarief vallen.

Devaluatie

Een andere factor waar veel Colombiaanse reizigers last van hebben is een aanzienlijke devaluatie van de Colombiaanse Peso (COP) in de loop van het jaar 2022. Omdat de meeste luchtvaartmaatschappijen kosten maken in Amerikaanse dollars voor onder meer de lease van vliegtuigen, zijn zij genoodzaakt de ticketprijzen aanzienlijk te verhogen.

De devaluatie van de lokale munteenheid maakt Colombia voor buitenlandse toeristen juist relatief goedkoop op dit moment. Colombia staat momenteel in de top-10 van landen waar het toerisme uit het buitenland groeit.

Vluchten

Momenteel biedt alleen EZ Air een directe verbinding vanaf Bonaire naar Colombia, waarbij zowel naar Barranquilla en Medellín kan worden gevlogen. Via Curaçao kan worden gevlogen met onder meer Avianca, JetAir Caribbean, COPA Airlines en Wingo.