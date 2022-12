Schok na tweede dodelijke fietsongeluk Bonaire

KRALENDIJK- Op Bonaire is geschokt gereageerd op de tragische dood van een tweede fietser door een verkeersongeluk in nog geen 10 dagen tijd.

Het ongeluk gebeurde op de Kaya Korona rond 6 uur in de ochtend, toen een fietser werd geschept door een 32-jaar oude chauffeur E.M.T. die het niet nodig vond na het ernstige ongeluk te stoppen. De chauffeur werd later op de dag alsnog door het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) aangehouden.

Door KPCN zijn tot nog toe geen nadere mededelingen gedaan over het voorval, maar het korps zou de zaak nog in onderzoek hebben. Bonaire kent, na het laatste ongeval, drie verkeersdoden in het lopende jaar.