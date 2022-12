Wil jij dit jaar de feestdagen op een bijzondere manier vieren en dé Christmas experience op Bonaire niet missen? Kies dan voor een driegangendiner tijdens Christmas in the Frozen Forest van Hype Events. Een fantastische avond uit in kerstsfeer voor geliefden, vrienden en/of families. Bonaire.nu dompelde zich onder in de kerstsfeer van dit bijzondere evenement.

Foto Hype Events

Bij binnenkomst worden we al opgewacht door de vriendelijke gastvrouwen van Hype Events. We worden verwelkomd met een heerlijk glaasje bubbels. Vervolgens stappen we het Frozen Forest binnen, een prachtig gedecoreerde locatie waar je je zeker niet op Bonaire waant. We lopen via een schitterende, winters aangeklede gang naar de grote feesttent. Onderweg maken we nog een aantal leuke foto’s die niet misstaan op social media. Ook kun je op de foto met kerstelfjes of rendieren.

Foto Hype Events

Eenmaal in de feesttent worden we wederom verrast door de prachtige aankleding. De feestlocatie is over-the-top gedecoreerd met als themakleur wit, hier kom je echt in de kerststemming! We genieten van de vele lichtjes, prachtige decoratie, gezellige muziek en de geur van echte kerstbomen die er staan. De feestlocatie is voorzien van airconditioning dus het is er heerlijk koel.

Driegangendiner

Foto Hype Events

We krijgen een tafel toegewezen die wederom prachtig is aangekleed. Het thema Frozen Forest op de feestlocatie is tot in de puntjes doorgevoerd, schitterend! Al snel worden we uitgenodigd om naar het buffet te gaan en om te kiezen welk voorgerecht we willen. We kiezen beiden voor een heerlijke pompoensoep. Inmiddels komt de kerstman ook binnen gelopen, met hem kun je ook op de foto. Na het voorgerecht begint ook de kerstshow. De kerstelfjes en rendieren, die we bij binnenkomst al zagen, voeren een leuk kerststuk op met dans en muziek.

Foto Hype Events

Nadat we genoten hebben van ons voorgerecht en de kerstshow, worden we nogmaals begeleid naar het buffet. Het hoofdgerecht staat al klaar voor ons. We kunnen bijna niet kiezen uit de salades, al het vlees en overige gerechten die er allemaal even lekker uitzien. Keuze is er in ieder geval genoeg! En voor wie wil is er natuurlijk ook nog een tweede ronde.

Foto Hype Events

Na het diner mogen we kiezen uit een heerlijk toetje. Ook hier is de keuze weer erg lastig, het ziet er allemaal zo lekker uit. En dat is het ook, blijkt nadat we geproefd hebben! Inmiddels is de band ook begonnen met spelen en kunnen de voetjes van de vloer. Voor het podium ligt een grote dansvloer waar je de avond goed kunt afsluiten met swingende salsa of andere dance moves.

Mis dé Christmas experience van Bonaire niet

Wil jij, net als Bonaire.nu, de feestdagen vieren in de Frozen Forest? Dat kan, het evenement duurt nog tot en met 26 december aanstaande, dus wees er snel bij! Verras vandaag nog jouw geliefde, vrienden en/of familie met deze bijzondere belevenis!

Foto Hype Events

De prijs voor volwassenen voor het driegangendiner is 65 USD en voor kinderen van 5 – 12 jaar is het 35 USD. Kinderen van 0 – 4 jaar zijn gratis. Bij deze prijs is een welkomstdrankje en één soft drink inbegrepen. Daarnaast biedt Hype Events een standaard open bar (3 uur) aan voor 19,50 USD of een premium open bar pakket (3 uur) voor 34,50 USD per persoon. Alle prijzen zijn exclusief 6% ABB.

Voor reserveringen kun je contact opnemen met Hype Events via e-mail Ook kun je telefonisch contact met ze opnemen via één van de volgende telefoonnummers:

+599 777 1140

+599 777 5689

+599 777 0590

Bekijk alvast de menu-kaart of lees alle informatie op de website

Je kunt de Frozen Forest vinden tegenover de ingang van het LVV-terrein aan de Kaminda Lagun. Bij de feesttent is voldoende parkeergelegenheid. De avond start om 19:00 uur en gaat door tot 2:00 uur ’s nachts.

De dresscode tijdens het evenement is ‘casual chic’, dus geen flip flop’s en/of korte broeken. Duik in de kast en trek jouw leukste kerstoutfit aan.

Hype Events organiseert ieder jaar een kerst evenement rond de feestdagen met ieder jaar een ander thema. Het is nu de vierde keer dat Hype Events dit populaire kerstevenement organiseert. Daarnaast organiseren zij ook bedrijfsfeesten, bruiloften en andere evenementen. Neem gerust contact met Hype Events op voor de mogelijkheden.

Contact