Eerste vlucht van Air Belgium landt op Bonaire

KRALENDIJK- Op vrijdag heeft Bonaire de eerste Air Belgium-vlucht vanuit Brussel, België verwelkomd.

Eerder dit jaar had Air Belgium in samenwerking met Tourism Corporation Bonaire (TCB) en Bonaire International Airport (BIA) aangekondigd dat Bonaire is toegevoegd als nieuwe bestemming voor het winterschema van Air Belgium voor 2022 – 2023, met een rechtstreekse vlucht vanuit Brussel Airport (BRU) naar Bonaire.

Hoewel het plan eerder was een regelmatige lijnvlucht op te zetten, schroefde de Belgische carrier dat terug naar vier incidentele vluchten in het hoogseizoen.

De vluchten vinden plaats op 23 en 25 december 2022 en daarna op 6 en 8 januari 2023.

Watersaluut

De vlucht werd verwelkomd met een traditionele watersaluut. TCB wenst de aankomende bezoekers een mooie vakantie-ervaring toe op Bonaire.