Ophaalschema Selibon blijft onveranderd tijdens de feestdagen

KRALENDIJK- Het schema voor het ophalen van huis- en bedrijfsafval blijft ongewijzigd gedurende de komende feestdagen. Dat blijkt uit een persbericht van Selibon.

Op 26 december, ofwel 2e kerstdag, zullen de wagens van Selibon gewoon de weg opgaan voor het legen van de kliko’s en vuilcontainers.

Ook blijft het op de meeste dagen mogelijk zaken af te geven bij de milieustraat aan de Kaya Industria, maar wel slechts tussen 8 uur in de ochtend en 12 uur in de middag. Dat is het geval op 24 en 31 december.

Op eerste en tweede kerstdag is de milieustraat evenwel gesloten. De mileustraat bij Morotin is gesloten op zaterdag 24, zondag 25, maandag 26 en zaterdag 31 december.