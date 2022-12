KRALENDIJK – Het Agentschap Telecom heet voortaan Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, RDI. Reden voor de naamsverandering is de verbreding van toezichtstaken op het gebied van digitale veiligheid.

De samenleving digitaliseert steeds meer. Niet alleen neemt het gebruik van (slimme) radioapparatuur toe. Ook wordt er steeds meer gebruik gemaakt van diensten via de digitale infrastructuur.

Voorbeelden hiervan zijn internetbankieren, in- en verkopen via internet of bellen met je mobiele telefoon. Dit brengt veel economische voordelen met zich mee, maar ook de nodige risico’s, zoals uitval van netwerken door hacks of andere verstoringen.

De verwachting is dat de groei in taken zich niet alleen in Nederland, maar ook in Caribisch Nederland de komende jaren voort zal zetten. De naam ‘Rijksinspectie’ sluit goed aan bij die ontwikkeling. In verband met de verbreding van het werkveld dekt de benaming ‘Telecom’ de lading niet meer. ‘Digitale infrastructuur’ doet dat wel, volgens de overheid.

De RDI zorgt er onder meer voor dat in Caribisch Nederland de (digitale) infrastructuur beschikbaar en betrouwbaar is. Hierdoor kan men ongestoord gebruik maken van radio, televisie, internet en mobiele telefonie. Daarnaast zorgt de RDI ervoor dat radioapparaten en radio-ontvangers ongestoord kunnen worden gebruikt.