Vernieuwde Kaya Grandi deze week open voor verkeer

KRALENDIJK – De Kaya Grandi gaat deze week open voor al het verkeer. Ondanks dat de uitvoering van de werkzaamheden vertraging heeft ondervonden door de extreme regenval in de afgelopen periode, is het grootste deel van de winkelstraat met klinkers bestraat en is de riolering en overige ondergrondse infrastructuur vernieuwd.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de ‘aankleding’ van de Kaya Grandi. Zo worden er deze week nog planten, kerstversiering en afzetbollen geplaatst.

In het nieuwe jaar worden de werkzaamheden hervat, zodat de oplevering van de tweede fase kan plaatsvinden.