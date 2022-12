KRALENDIJK – Doen we aan ontbossing of beschermen we de natuur? Dit is de vraag die de groep ‘Save Plantation Bolivia’ de kijker stelt in een nieuwe video die online is gekomen.

Dé bedreiging voor het voortbestaan van kwetsbare natuurgebieden is ontbossing. Bossen houden onze aarde gezond; ze leveren voedsel, schoon water, medicijnen en ze beschermen ons als een groen schild tegen klimaatverandering.

Ontbossing heeft dus grote gevolgen voor ons en de natuur, ook op een klein eiland zoals Bonaire.

Bekijk de video waarin goed te zien is hoe groen en vol leven Bolivia is in het regenseizoen: