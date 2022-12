Divi Divi Air dost vliegtuigje uit met nieuw Bonaire-logo

Een flamingo en het nieuwe Bonaire-logo vormen deel de bijzondere beschildering. Foto: Tino de Palm

KRALENDIJK- Divi Divi Air heeft één van haar negenzitter toestellen, met registratie PJ-SKY, voorzien van een bijzonder kleurenschema. In de beschilderingen, waarin het blauw domineert, is het logo van Bonaire te zien zijn, zoals dat momenteel voor de promotie van het eiland wordt gebruikt.

Doordat de voorkant van het vliegtuig in de gewone groen en blauwe kleuren van Divi Divi is uitgerust, is een soort hybride kleurenschema ontstaan.

Op Bonaire wordt door velen enthousiast gereageerd op het bijzondere kleurenschema van de commuter airline die vluchten tussen de ABC-eilanden aanbiedt.