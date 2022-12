Coöperatieve Visserij Vereniging Piskabon kijkt terug op een succesvol jaar

KRALENDIJK- De coöperatieve visserij vereniging, Piskabon, toont zich tevreden over de resultaten die in in de loop van het jaar zijn bereikt.

Volgens Piskabon zijn, dankzij subsidies, donaties en samenwerking van onder andere De Prins Hendrik Stichting, Openbaar Lichaam Bonaire, Cargill Salt Bonaire B.V. en goede samenwerking met STINAPA Bonaire, WWF Dutch Caribbean en Budget Marine, verschillende projecten gerealiseerd gedurende het aflopend jaar.

Zo werd een zorgcontract ondertekend met het OLB, beschikt de vereniging nu over een eigen kantoor, is er motorolie beschikbaar gemaakt voor de leden tegen greduceerde tarieven, is er een opleidingstraject gestart en is er nu een officiële werkplek ingericht op Playa Frans.

Vooruitzichten

Voor 2023 zegt Piskabon te willen blijven werken voor de voortgang van visserij op Bonaire, hoopt dat de werkplek op Sorobon snel afgerond kan worden, zodat ook de vissers van Sorobon een veilige plek hebben om hun vangst schoon te maken en klaar te zetten voor verkoop, meer jongeren te gaan begeleiden en dat het slipway project gaat lopen. Piskabon hoopt te blijven genieten van de ondersteuning van haar leden en partners in de visserij sector.