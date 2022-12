Ruim 7000 koralen verplant naar koraalrif Bonaire

KRALENDIJK – Stichting Reef Renewal Foundation Bonaire heeft dit jaar meer dan 7.000 vertakte koralen naar het koraalrif uitgezet.

De koraal fragmenten ter groote van een pink zijn in kwekerijen in zee opgegroeid waar ze in bomen hangen en veilig en snel kunnen groeien. Het gaat om hertshoorn koralen (Acropora cervicornis) en elkhoorn koralen (Acropora palmata) die inmiddels verplaatst zijn naar herstellocaties rondom Bonaire.

Sinds 2012 zet Reef Renewal Foundation Bonaire zich in voor het herstel van de koraalriffen van Bonaire door middel van innovatieve koraalkwekerijen en hersteltechnieken.

Er zijn verschillende manieren om deze stichting te steunen. Dat kan door je op te geven als vrijwilliger en mee te helpen onder of boven water of door een cursus “PADI Reef Renewal Diver” of “Discover Reef Renewal Dive” te boeken.

Ook is het mogelijk om koraal te adopteren met het speciale “Coral Adoption Program”, een donatie te maken of simpelweg materiaal voor de stichting mee te nemen vanuit Nederland.