Reacties op straat: Wat denkt Bonaire over de voorgenomen excuses?

‘Mensen willen gelijke behandeling’“De discussie van de afgelopen weken over de voorgenomen excuses, leeft op Bonaire niet zoals in Europees-Nederland”, vertelt correspondent Marit Severijnse. “Je merkt er weinig van op de Bonairiaanse radio, tv of in de krant. Veel mensen zijn er ook niet van op de hoogte dat minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) naar Bonaire is gekomen om maandag, na de toespraak van premier Mark Rutte, uitleg te geven en in gesprek te gaan.”“Van mensen op straat hoor je dat de voorgenomen excuses voor hen persoonlijk niet veel betekenis zouden hebben. Mensen hebben zoiets van: mooi allemaal die excuses, maar waar blijft de gelijke behandeling vandaag de dag voor ons hier in deze bijzondere gemeente? Dat is ook wat de verschillende vakbonden zeggen.”