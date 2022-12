Minister van Gennip op Bonaire: Nederland had te lang geen oog voor leed

RINCON – Nederland heeft “veel te lang” geen oog gehad voor het “onbeschrijflijke leed dat slavernij en slavenhandel veroorzaakt hebben”, zegt minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) tijdens een toespraak op Bonaire.

De minister is op Bonaire om namens de regering excuses aan te bieden voor de rol van de Nederlandse staat in de slavenhandel. Premier Mark Rutte deed dat kort voor haar in een toespraak in het Nationaal Archief in Den Haag.

Van Gennip spreekt over “schaamtevolle bladzijden in onze vaderlandse geschiedenis” waarin mensen zijn gebruikt als handelswaar. “De consequenties daarvan werken tot de dag van vandaag door.”

Mangazina di Rei

De minister bood de excuses aan vanuit Mangazina di Rei, een oud pakhuis uit het slavenverleden in Rincón. Daar kregen de tot slaaf gemaakten hun rantsoenen voor de rest van de week, waarna zij moesten werken in de zoutpannen van het eiland.

Dankbaar

Van Gennip uitte dankbaarheid aan Bonairianen die Nederland hebben vergeven voor het slavernijverleden. “De Nederlandse regering heeft hier diep respect voor.” De minister hoopte verder dat haar komst naar het eiland en de speech van Rutte goed zou doen aan hen voor wie excuses wel belangrijk zijn.