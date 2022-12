Toespraken kabinetsreactie rapport ‘Ketenen van het verleden’ live te volgen

DEN HAAG – Op 19 december 2022 spreekt premier Mark Rutte vanuit het Nationaal Archief in Nederland live de reactie uit van zijn kabinet op het rapport ‘Ketenen van het verleden’ van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden.

Om het belang van dit onderwerp te benadrukken, is er op ieder eiland een bewindspersoon aanwezig om een toelichting te geven op de kabinetsreactie. Aansluitend is er per eiland een passend programma. De toespraken van de verschillende bewindspersonen zijn live te volgen.

Bonaire 10:00 – 13:00 uur

Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Te volgen via Facebook Openbaar Lichaam Bonaire, NosTV Bonaire en Dutch Caribbean TV

Curaçao van 09:30 – 12:00 uur

Alexandra van Huffelen, staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering.

Te volgen via Facebook Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad

Stations Direct Media Curaçao, TeleCuraçao, Nos Pais Television



Aruba 10:00 – 12:00 uur

Eric van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Te volgen via Facebook Vertegenwoordiging van Nederland in Oranjestad, 24Ora,

Stations TeleAruba, Diario Tv Aruba



Sint Maarten 09:45 – 12:00 uur

Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Te volgen via Facebook Dutch Representation Office in Sint Maarten



Sint Eustatius 10:00 – 11:45 uur

Marnix van Rij, staatssecretaris van Financiën

Te volgen via Facebook Statia Government



Saba van 10:00 – 11:30 uur

Maarten van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Live te volgen via Facebook Public Entity Saba

Op deze dag wordt ook het herdenkingsjaar slavernijverleden, dat van start gaat op 1 juli 2023, aangekondigd.