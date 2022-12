Sabanen schrikken van gebrek aan medische dekking bij reizen naar buitenland

THE BOTTOM- Tijdens een Centrale Commissievergadering van de Eilandsraad Saba deze week hebben leden van zowel de eilandsraad als het bestuurscollege kritische opmerkingen gemaakt over zorgverzekeraar Zorg en Jeugd Caribisch Nederland ZJCN.

De raadsleden spraken onder meer hun zorg uit over het feit dat inwoners van Caribisch Nederland zich extra moeten verzekeren als ze naar het buitenland reizen. De aanleiding voor de verontrusting zijn recente advertenties van ZJCN waarbij inwoners van Caribisch Nederland er aan worden herinnerd dat zij niet verzekerd zijn voor reguliere medische zorg, bij het reizen naar bijvoorbeeld Sint-Maarten, Curaçao, Aruba of Nederland. Alleen spoedeisende zorg is verzekerd en dan alleen met een door ZJCN verstrekt inschrijfformulier.

“Tot mijn grote ontsteltenis zie ik berichten in de media van ZJCN waarin burgers van Caribisch Nederland er aan worden herinnerd dat zij een reisverzekering moeten afsluiten bij bezoeken aan het buitenland. “In het bericht staat dat we alleen in Caribisch Nederland gedekt zijn, maar mensen gaan niet naar Bonaire om te winkelen; ze gaan naar St. Maarten”, merkt raadslid Hemmie Van Xanten op.

Verbijsterd

Ook raadslid Buncamper zegt dat hij “verbijsterd” is door het bericht van ZJCN. “De manier waarop op de eilanden onder ZJCN met zorg wordt omgegaan is zeer zakelijk geworden, met onvoldoende aandacht voor de wensen en zorgen van patiënten.