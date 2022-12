Vacature Front Office Medewerkers Bonaire

Buddy Dive Resort is één van de grootste duikresorts te Bonaire – Caribisch Nederland.

Het Resort heeft 78 appartementen met in totaal 220 bedden, een eigen duikschool,

twee Resortrestaurants (Blennies en Ingridiënts), twee zwembaden en een eigen autoverhuurbedrijf.

Voor onze afdeling Front Office, zijn wij momenteel op zoek naar twee servicegerichte:

FRONT OFFICE MEDEWERKERS Fulltime (40)

Functie en werkzaamheden:

In deze functie ben je het visitekaartje van het hotel. Je bent onder andere verantwoordelijk voor het in- en uitchecken van de gasten, het telefonisch en persoonlijk te woord staan van gasten en bezoekers, het verwerken van betalingen en verrichten van diverse administratieve werkzaamheden.

De werktijden zijn gelegen tussen 06.00 en 23.00 uur en kunnen wekelijks wisselen. Werken in het weekend en op feestdagen is onderdeel van het werkrooster. Een goede beheersing van de Engelse taal is van belang.

Profiel:

MBO 4 werk- en denkniveau

Relevante werkervaring

Flexibel, Servicegericht, Representatief

Beheersing van minimaal de talen; Nederlands en Engels. Spaans en/of Papiaments zijn een pre

Meer informatie en solliciteren:

Check onze Facebookpagina voor meer informatie: HR Buddy Dive. Bij interesse in deze functie ontvangen wij graag je sollicitatiebrief, voorzien van CV, via e-mailadres: [email protected]

Buddy Dive Resort

Kaya Gob. N. Debrot 85

Kralendijk, Bonaire – Caribisch Nederland

tel. (+599) 7175080

www.buddydive.com