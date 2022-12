Medewerkers brandweer Bonaire ontevreden over plotseling ontslag voor collega

KRALENDIJK- Boze medewerkers van het Brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN) hebben gisteren een brief aangeboden aan commandant van de brandweer, Thijs Verheul.

De brandweerlieden zeggen ontevreden te zijn over meerdere dingen in de organisatie, met name wat zij omschrijven als een gebrekkige communicatie. Maar het meest boos zijn medewerkers nog over het ontslag van een collega, die zich volgens de medewerkers werd gegeven als een donderslag bij heldere hemel.

Openheid

Verheul kon niet direct ingaan op de klachten en ongerustheid van de medewerkers. Wel beloofde de commandant dat hij, zodra feiten op tafel liggen, alsnog openheid van zaken te geven over het ontslag van betrokken collega.