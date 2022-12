Grens met Venezuela mogelijk dit jaar al open

WILLEMSTAD- De grens met Venezuela gaat mogelijk dit jaar nog open. Dat zegt premier Gilmar Pisas tegen de Èxtra. Hij reageert daarmee op officiële berichten uit Venezuela.

In een ‘comunicado’ informeert Venezuela dat samen met Nederland toegewerkt wordt naar de ‘geleidelijke heropening’ van de grens met de Caribische eilanden.

Nederland is achter de schermen druk in de weer, maar wil naar buiten toe niet veel kwijt. Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken zei tijdens zijn bezoek aan Curaçao, dat de gesprekken geenszins een erkenning inhouden van de verkiezingsuitslag van het land in 2021.

De zee- en luchtgrenzen met de eilanden Aruba, Curaçao en Bonaire gingen in februari 2019 dicht, na een besluit van Caracas.