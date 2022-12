Casa Coco bekroond met Gouden Film Award

KRALENDIJK – De grotendeels op Bonaire opgenomen film Casa Coco is bekroond met een Gouden Film Award. Dat betekent dat de komedie inmiddels 100.000 bezoekers naar de bioscopen heeft getrokken.

De film werd in januari 2021 opgenomen in het op Bonaire bekende Casa Calexico en Kas Hamaka. In de Nederlandstalige film zijn rollen weggelegd voor onder meer Joke Bruijs, Richard Groenendijk en Katja Schuurman.

De film is sinds 10 november te zien in bioscopen in Nederland. Een week later ging Casa Coco ook op Bonaire in première.