Bonaire verzorgt workshop over schrijven van verhalen 

KRALENDIJK- Afgelopen weekend is op Bonaire een workshop gegeven over het schrijven van verhalen.

Op verzoek van de Directie Samenleving en Zorg en SKAL heeft Denise de Jongh-Rekwest, via haar uitgeverij Request Publishing, een workshop verhalen schrijven georganiseerd voor de doelgroep volwassenen. De schrijfsters Olga Buckley en Desiree Correa uit Aruba gaven deze workshop.

Met de basisworkshop hebben de schrijfsters hun best gedaan om de deelnemers te inspireren en te stimuleren door informeren over de nodige tools en meerdere tips te geven hoe een verhaal te schrijven. De enthousiaste cursisten waren enthousiast over de cursus.

Certificaat

Bij de afsluiting mochten alle cursisten een certificaat in ontvangst nemen. In 2023 komen er meer workshops verhalen schijven waaronder voor jongeren van 15 tot 19 jaar en ook voor crècheleidsters. Request Publishing zegt de Directie Samenleving en Zorg en de SKAL erkentelijk te zijn voor het in haar gestelde vertrouwen voor het organiseren van de workshop.