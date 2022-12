Advies Buitenlandse Zaken: ga niet op vakantie naar Peru

DEN HAAG – Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders aan om voorlopig niet op vakantie in Peru te gaan. De president van het Zuid-Amerikaanse land is onlangs afgezet en opgepakt, en dat leidt tot protesten in het hele land.

Zo hebben demonstranten vliegvelden en wegen geblokkeerd. De nieuwe machthebbers hebben de noodtoestand afgekondigd.

De situatie in Peru is volgens het ministerie “zeer onvoorspelbaar”. Het reisadvies gaat van geel naar oranje. Buitenlandse Zaken adviseert om alleen naar Peru te gaan als het noodzakelijk is en om uit de buurt van demonstraties te blijven.

Peru is een populaire bestemming voor rugzaktoeristen. Ze bezoeken in het land onder meer de oude Incastad Machu Picchu.