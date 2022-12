WEB bouwt nieuw hoofdkantoor aan Kaminda Djabou

KRALENDIJK- Op dinsdag is op Bonaire het startschot gegeven voor de bouw van een nieuw hoofdkantoor voor het Water en Energiebedrijf Bonaire (WEB). Het gebouw komt aan de kaminda Djabou.

Bij de bouwplek werd een bord onthuld door de interim-directeur van WEB, Anthon Casperson. Volgens Casperson is het nieuwe gebouw nodig om mee te groeien met het groeiende klantenbestand.

“Het is prettig om na jaren van voorbereiding te zien dat de bouw eindelijk van start gaat”, vertelt financieel directeur van het WEB, Joanne Balentin Nicacia. Volgens Balentin Nicasia is het nieuwe kantoor nodig, omdat de organisatie momenteel uit zijn jasje aan het groeien is op de huidige locatie. Daarnaast wordt het huidige kantoorgebouw gehuurd. “Het is geen eigendom van WEB N.V.”, zegt de financiële vrouw van het WEB.