Vacature Productie Medewerker Bakkerij Bonaire

ENGLISH TEXT BELOW

Bakkerij Alma Lusa is op zoek naar een Productie Medewerker. Lees hieronder waar wij naar op zoek zijn:

De functie eisen:

MBO(+) niveau

Fulltime beschikbaar

Kennis van Latijns en Portugees

Engels en Spaans kunnen spreken

Kennis van taarten maken en kennis van deeg

U bent vriendelijk

U bent flexibel (zaterdag werken)

U heeft Rijbewijs B

Wilt u solliciteren? Stuur dan graag uw motivatie met cv naar [email protected]

Bakery Alma Lusa is looking for a Production Employee. Read below what we are looking for:



The job requirements:

MBO(+) level Available full time

Knowledge of Latin and Portuguese

Can speak English and Spanish

Knowledge of cake making and knowledge of dough

You are kind

You are flexible (working Saturdays)

You have driving license B

Do you want to apply? Please send your motivation and resume to [email protected]