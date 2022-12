Programma 19 december over slavernijverleden bekend

DEN HAAG – De Nederlandse premier Mark Rutte houdt maandag 19 december 2022 in het Nationaal Archief in Den Haag een toespraak naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport Ketenen van het Verleden van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden, zo meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Rutte spreekt in aanwezigheid van betrokkenen die het kabinet sprak in aanloop naar de presentatie van de kabinetsreactie, de leden van de dialooggroep en vertegenwoordigers van de landen van het Koninkrijk en Suriname.

Bij de bijeenkomst zijn ook vicepremiers Hoekstra, Kaag en Schouten, minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Dijkgraaf va Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aanwezig.

Aansluitend aan de toespraak van de minister-president volgt in het Nationaal Archief een besloten bijeenkomst waarin de kabinetsleden informeel in gesprek gaan met de genodigden.

Overzee

In Suriname en op de zes eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk gaan na de toespraak van minister-president Rutte de volgende leden van het kabinet op locatie in gesprek met aanwezigen over de kabinetsreactie en de betekenis daarvan ter plekke:

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op Bonaire

Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op Sint Maarten

Minister Weerwind van Rechtsbescherming in Suriname

Staatssecretaris Van der Burg van Justitie en Veiligheid op Aruba

Staatssecretaris Van Huffelen van Koninkrijksrelaties en Digitalisering op Curaçao

Staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op Saba en

Staatssecretaris Van Rij van Fiscaliteit en Belastingdienst op Sint Eustatius.

De toespraak van Mark Rutte is via een livestream te volgen op Twitter, Facebook en YouTube.