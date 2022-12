Luchthaven Bonaire gaat verbeteren en uitbreiden op bestaande locatie

KRALENDIJK- Vanmorgen werd het Memorandum of Understanding ondertekend ter verbetering en uitbreiding van Flamingo Airport op Bonaire door Mark Harbers, Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Maarten van der Scheer, directeur Bonaire International Airport en gedeputeerde Hennyson Thielman. Daarnaast tekende Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond, de overeenkomst via een online verbinding.

Tijdens de bijeenkomst werd ook de voorkeursvariant onthuld van de vernieuwde luchthaven. De voorkeursvariant die nu gekozen is gaat uit van de bestaande locatie van de luchthaven. Eerdere plannen om de luchthaven te verplaatsen komen hiermee te vervallen. De luchthaven zal in het ontwerp haar lokale en zonnige uitstraling behouden, met veel openluchtvoorzieningen, aldus de minister.

Op de uitwerking van de voorkeursvariant is te zien dat tussen de bestaande platformen en de Kaya International een extra platform zal worden gerealiseerd. De bestaande platformen worden uitgebreid en verplaatst zodat ze op een veiliger plek liggen. Vanaf de platformen komt een walkway om veilig de nieuw te bouwen aankomsthal te bereiken. De nieuwe aankomsthal zal worden voorzien van een gedeelte voor paspoortcontrole en de douane. Daarnaast is in de voorkeursvariant een bagageband van zestig meter lengte in de aankomsthal gepland.

In totaal wordt de terminal uitgebreid met zo’n 4000 vierkante meter en ook wordt het bestaande gedeelte van de terminal aangepakt. In de komende drie jaren zal de bestaande terminal verbouwd worden. Bij de aanpassingen staat duurzaamheid voorop.

Planning en financiering

De komende twee jaren worden gebruikt om de plan uitwerkingsfase af te ronden. Vervolgens komt er een aanbestedingsprocedure en gehoopt wordt om in 2026 te kunnen beginnen met de bouw van het nieuwe gedeelte van de luchthaven. Voor het verbeteren van de veiligheid van de luchthaven heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 15 miljoen euro en Openbaar Lichaam Bonaire 6 miljoen USD beschikbaar gesteld. Voor het uitbreiden van de terminal moet er nog externe financiering worden gezocht.