Saba streeft verdubbeling van aantal toeristen na

THE BOTTOM- Op Saba is afgelopen week het Saba Tourism Masterplan 2023-2028 gepresenteerd. Het document schetst drie topprioriteiten: de bereikbaarheid van Saba vergroten, zorgen voor middelen voor het VVV-kantoor en de lokale bevolking bewust maken van toerisme.

Het Rosen College of Hospitality Management team van de University of Central Florida (UCF) presenteerde het plan. Naast het informeren van mensen over de resultaten van het strategisch masterplan voor toerisme, dienden de sessies om feedback te krijgen voordat de definitieve versie van het plan wordt gepresenteerd.

Verdubbelen

Het plan identificeert vijf strategische richtingen en heeft tot doel het aantal toeristen dat op Saba aankomt in de komende vijf jaar te verdubbelen van 9.629 naar 19.181. In termen van inkomsten zouden de totale inkomsten uit toerisme moeten stijgen van $ 12,2 miljoen (24,3% van de economische output van het eiland) tot $ 18,7 miljoen (35,6% van de economie).