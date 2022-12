Militairen helpen weer mee mangroves populatie Bonaire gezond te houden

KRALENDIJK- Afgelopen week heeft de 11e Luchtmobiele Brigade gedurende 3 dagen werk verricht bij de Mangrove Maniacs.

De mangrovespecialisten van Mangrove Maniacs zijn dankbaar voor de ontvangen steun. “Wat deze jongens indrie dagen hebben gedaan, zou ons vele weken – zo niet maanden – vrijwilligerswerk hebben gekost”, aldus de organisatie op haar facebook Pagina.

Overigens sloten ook Rangers van Stinapa zich bij de werkzaamheden aan. Tijdens de werkzaamheden is een kanaal vrijgemaakt en verbreed om de waterstroom te herstellen. Dit is nodig ter verbetering van de watercirculatie.

Bij Lagun werd verder puin geruimd en werden dode bomen opgeruimd, als ook aangespoeld plastic. Volgens Mangrove Maniacs verkeren de mangroven bij Lagun in een relatief slechte staat. “Dit gebied is erg kwetsbaar, vooral voor de effecten van de instroom van sargassum. We denken dat dit gebied kan worden hersteld, ook al zijn de omstandigheden om hier te werken erg zwaar.

Dankbaar

Mangrove Maniacs zeggen de militairen zeer erkentelijk te zijn en nogmaals te bedanken voor hun inzet en het harde werk.