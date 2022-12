Kitesurfen op Bonaire

Bonaire staat bekend als ‘divers paradise’, het is een duikbestemming bij uitstek. Maar naast duiken zijn er nog meer watersporten mogelijk op Bonaire. Kitesurfen of kiten is één van deze populaire sporten. Door de constante wind in combinatie met het kalme, warme zeewater is Bonaire een perfecte plek om te (leren) kitesurfen.

Kitesurfen is misschien wel één van de meest uitdagende sporten die je op Bonaire kunt beoefenen. Houd jij van snelheid en heb jij geen hoogtevrees, dan is kiten iets voor jou! Niet voor niets heeft het strand van Atlantis de bijnaam Kite Beach. Dit is het walhalla voor kiters. Liefhebbers van kitesurfen komen hier graag bij elkaar om te (leren) kiten.

Wat is kitesurfen of kiten?

Kitesurfen of kiten is een vorm van watersport. De watersporter (kiter) staat op een kleine surfplank en laat zich voorttrekken door een vlieger (kite). Eigenlijk is kiten een variant op windsurfen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een zeil in plaats van een vlieger. Doordat de vlieger voor een liftend effect zorgt kun je tijdens het kiten hoge en verre sprongen maken.

Daarnaast kun je tijdens het kitesurfen hoge snelheden behalen. Het snelheidsrecord staat op naam van Fransman Alex Caizergues, hij behaalde in 2013 een topsnelheid van bijna 105 kilometer per uur! Zo snel zal de gemiddelde kitesurfer dan niet over het water racen, maar snelheden rond 80 kilometer per uur zijn haalbaar.

Naast dat je een hoge snelheid kunt behalen tijdens het kitesurfen is het ook populair om allerlei stunts in de lucht uit te voeren. Voordat je hier aan kunt beginnen moet je eerst de basisbeginselen van het kiten onder de knie hebben.

Waarom is Bonaire zo populair bij kiters?

Bonaire wordt omringd door de helderblauwe, warme Caribische Zee. De gemiddelde dagtemperatuur op Bonaire is het hele jaar door rond 30 graden Celsius. ’s Avonds en ’s nachts koelt het slechts enkele graden af. De watertemperatuur is daardoor vrij constant met zo’n 27 graden Celsius. Dit maakt het eiland tot een ideale bestemming waar je het hele jaar door vakantie kunt vieren.

Kiters hebben echter ook wind nodig om hun sport te kunnen beoefenen. En dat maakt Bonaire zo uniek, het eiland is gezegend met een constante passaatwind uit het noordoosten. Deze passaatwind zorgt voor windsnelheden rond 25 kilometer per uur. Dat komt overeen met windkracht 4 op de schaal van Beaufort. Het kitestrand ligt in het zuiden van Bonaire. Dit gedeelte van het eiland is erg vlak, hier vind je ook de zoutpannen. Doordat de wind door niets wordt onderbroken heeft deze hier vrij spel. Dit zorgt voor een stabiele, aflandige wind.

Hoewel de passaatwind vrij constant is, kan het af en toe voorkomen op Bonaire dat het een dag of enkele dagen achter elkaar zo goed als windstil is. Dit heeft meestal te maken met een storing in het gebied, in de vorm van een op afstand passerende tropische storm of orkaan. Overigens, Bonaire ligt buiten de zogenaamde hurricane belt, waardoor de kans op een tropische storm of orkaan zeer minimaal is.

De beste plek om te kitesurfen op Bonaire

Kiteliefhebbers komen samen op het strand van Atlantis (ook wel Kite Beach genoemd), in het zuiden van het eiland. Dit prachtige, ruime zandstrand biedt voldoende plek om jouw spullen klaar te maken voor een sportieve kitesessie. Te water gaan is hier vrij eenvoudig. Voor de kust groeien minder koralen dan op menig ander plek op het eiland. Het voordeel hiervan is dat je veilig het water kunt betreden met jouw uitrustig en na het kiten ook weer eenvoudig aan wal kunt komen.

Op Kite Beach zijn ook een aantal kitescholen aanwezig. Naast dat je hier kitelessen kunt volgen, kun je hier ook materiaal kopen en/of huren. Mocht je materiaalpech krijgen, dan kunnen zij dit vaak ter plekke voor je oplossen. De kitesurfscholen beschikken ook over een aantal bootjes. Deze worden tijdens de lessen gebruikt om je te coachen. Maar ook wanneer je te ver zou afdrijven met je kite kunnen zij je hiermee weer terug naar de kust brengen.

Doorgaans zijn er tientallen kitesurfers tegelijk op het water. Dat zorgt natuurlijk voor een spektakel om naar te kijken. Mensen die het niet aandurven om te gaan kitesurfen kunnen zich ook prima vermaken. Het strand van Atlantis biedt echter weinig schaduw, houd daar rekening mee. Bij de kitescholen kun je terecht voor een verfrissend drankje. Ook wordt het zwemmen en duiken in zee hier afgeraden. Kiters racen op hoge snelheid door het ondiepe water voorbij.

Hoe ziet een kitesurfles er uit?

Een kitesurfles kan voor iedereen nuttig zijn. Of je nu voor het eerst kennismaakt met kiten of al meer ervaring hebt, op elke niveau valt iets te leren. Een kitesurfles begint vaak met uitleg over belangrijke veiligheidsregels en procedures. Je wilt namelijk geen gevaar zijn voor jezelf of voor anderen op het water.

In een cursus kiten voor beginners leer je eerst hoe je jouw uitrusting opbouwt. Zodra dit met je doorgenomen is kan het echte werk beginnen en start je met het leren beheersen van de kite (vlieger). Op het strand krijg je uitleg over hoe je de kite kunt laten opstijgen en laten landen. Dit oefen je een paar keer, totdat je dit onder controle hebt.

Vervolgens ga je samen met je instructeur het water in. Het surfboard blijft nog even achterwege in deze fase. Je start met hetzelfde wat je zojuist op land hebt geleerd. Je laat de kite gecontroleerd opstijgen en dalen maar dan vanuit het water. Daarna ga je beginnen met het zogenaamde body dragging, je laat hierbij jouw lichaam voortslepen door de kite. Het is belangrijk om dit te oefenen, mocht je tijdens het kiten jouw board zijn kwijtgeraakt, dan zul je deze techniek ook moeten toepassen. Daarnaast krijg je alvast feeling met de kite.

Zodra de instructeur tevreden is over de uitvoering van deze stappen mag jij het board ophalen en weer te water gaan. Voor velen is dit wellicht het lastigste onderdeel, op het board blijven staan en varen. De ervaren instructeurs coachen je tot je ook deze stap onder controle hebt. Tijdens de lessen blijven zij bij je in de buurt met een bootje. Mocht je te ver afdrijven van de kust, dan kunnen zij je weer aan land brengen.

Hoeveel kitelessen heb je nodig?

Het aantal lessen dat je nodig hebt om te leren kiten verschilt nogal per persoon. Het is veelal afhankeljik van jouw ervaring. Heb je bijvoorbeeld al eens gevliegerd met een grote vlieger met meerdere lijnen, dan zal het controle krijgen over een kite je een stuk makkelijker af gaan. Maar ook wanneer je al eens eerder op een board hebt gestaan, bijvoorbeeld tijdens (wind-)surfen, zul je hier al meer feeling voor hebben dan iemand die dit voor het eerst doet.

Globaal gesproken hebben de meeste mensen ongeveer tien tot twaalf uur nodig om startklaar te zijn. Dit staat vaak gelijk aan een cursus van drie lessen van drie à vier uur per keer. Natuurlijk zijn er uitzonderingen op de regel, er zijn mensen die het kunstje binnen een dag onder de knie hebben. Schaam je niet als je iets meer tijd nodig hebt dan een ander. Je kunt beter in één keer de technieken goed onder controle krijgen dan dat je iedere keer ‘gered’ moet worden uit zee.

Nature fee voor kiters op Bonaire

De zee rondom Bonaire is een beschermd gebied, het Bonaire National Marine Park. Wil je gebruik maken van de zee, in welke vorm dan ook, dan ben je verplicht om de ‘nature fee’ te betalen. Voor kiters volstaat de ‘nature fee’ van 25 USD per persoon. Je kunt de ‘nature fee’ eenvoudig online betalen op de website van STINAPA. Deze organisatie is verantwoordelijk voor het natuurbehoud en onderhoud aan de natuur op Bonaire.

Na betaling van de ‘nature fee’ ontvang je je e-ticket per e-mail. Het e-ticket is een kalenderjaar geldig. Je kunt het e-ticket printen maar ook opslaan in je telefoon. Meer informatie over de ‘nature fee’.

Wil jij ook kiten op Bonaire?

Wil jij ook graag kiten op Bonaire? Misschien kun je al kitesurfen en staat Bonaire hoog op jouw wensenlijst? Of wil je juist naar Bonaire om het kiten onder de knie te krijgen? Je kunt ervoor kiezen om een los vliegticket naar Bonaire te reserveren en zelf voor onderdak te zorgen. Een andere opties is om een pakketreis te boeken naar Bonaire. In dat geval zijn naast het vliegticket, een accommodatie en transfers van en naar de luchthaven van Bonaire inbegrepen.

Wil je dichtbij Atlantis of Kite Beach verblijven, kijk dan eens naar deze accommodatie. Het ligt ten zuiden van Kralendijk, zodat je in mum van tijd bij het kitestrand bent. Ideaal wanneer je van plan bent om veel te gaan kiten.

Om zeker te zijn van een plek voor kitelessen kun je alvast online een plek reserveren. Zo kom je eenmaal op Bonaire aangekomen niet voor verrassingen te staan. Heb je nog geen ervaring met kitesurfen of kiten, dan is een beginnerscursus iets voor jou. Heb je al meer ervaring, maar is het misschien alweer iets langer geleden dat je op een board hebt gestaan, dan zijn een aantal kitesurflessen om je skills weer op te frissen een goed idee.

