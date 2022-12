Gehakketak over Paarse vrijdag legt bredere ontevredenheid SGB-ouders bloot

KRALENDIJK- Er leeft bij ouders van leerlingen op de SGB ontevredenheid als het gaat om inspraak van de ouders. Dit is vooral het geval bij Liseo Boneriano.

Veel ouders reageerden ontevreden over de oproep van de SGB-directie om afgelopen vrijdag mee te doen met Paarse vrijdag, als blijk van steun naar de LGBTI+ gemeenschap, waarbij kinderen met homo-, lesbische- biseksuele of Transgender oriëntatie een hart onder de riem krijgen gestoken.

Hoewel ouders sowieso vraagtekens zetten bij het organiseren van Paarse vrijdag op school, gaat het probleem verder dan dat. Veel ouders, ook die in de ouderraad, voelen zich niet gehoord en vinden dat zij slecht worden geconsulteerd. Hoewel de leden van de ouderraad naar eigen zeggen veel zorgen hebben en die ook regelmatig delen met de school, is er naar hun mening weinig follow-up door de schoolleiding.

“Het gaat hier om van alles en nog wat. Niet alleen om de Paarse vrijdag, die als een donderslag bij heldere hemel van de ene op de andere dag werd aangekondigd, zonder fatsoenlijke consultatie. Maar het gaat bijvoorbeeld ook om materiaal wat naar onze mening van onvoldoende niveau is en om pestgedrag van bepaalde leraren jegens de leerlingen”, aldus één van de ouders.

Geen alternatief

Wat veel ouders zorgen baart, is dat er op Bonaire geen alternatief is voor Liseo. “Liseo is de enige school van deze soort op Bonaire. Ik kan als ouder niet zeggen “ik haal mijn kind van school”, als het de enige school voor MAVO, HAVO en VWO is op Bonaire”.