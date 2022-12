SLM tekent eindelijk contract voor lease ‘eigen’ Boeing

PARAMARIBO- De handtekeningen zijn eindelijk gezet onder het contract waarmee de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) na geruime tijd weer een ‘eigen’ Boeing 737 bemachtigd. Hiermee zal het bedrijf de regionale routes uit gaan voeren.

Het staatsbedrijf voert al meer dan een jaar vluchten uit met van derden ingehuurde vliegtuigen, inclusief bemanning. Dat is niet alleen een relatief dure optie, maar de maatschappij had ook te maken met de nodige tegenslagen bij de uitbestedingspartners, waardoor de vluchtuitvoering zeker niet vlekkeloos verliep.

Hoewel het contract met AerCap, een van de grootste leasemaatschappijen ter wereld, al enige tijd in de lucht hing is er eerder deze week eindelijk getekend. Het gaat om een Boeing 737 van de zogenaamde 800-serie.

Momenteel is de maatschappij bezig met het uitvoeren van proefvluchten, waarbij het doel is het toestel zo snel mogelijk in te zetten op routes naar onder meer Curaçao, Aruba en Trinidad & Tobago. Vluchten naar Trinidad & Tobago waren al enige tijd stopgezet, maar de carrier heeft nu aangegeven deze weer op te willen gaan pakken in combinatie met de vluchten van en naar Curaçao.

Begrip

Interim directeur van de SLM, die het contract met AerCap tekende, onder toeziend oog van president-commissaris Ganesh Laigsingh, sprak waardering uit voor zowel werknemers van de SLM als de passagiers, die de afgelopen tijd de nodige geduld moesten hebben met veel onzekerheid bij de luchtvaartmaatschappij.

Overigens is de SLM nog niet uit de brand: de inkomsten van het bedrijf zijn al geruime tijd negatief. Daarnaast lopen er verschillende rechtszaken tegen de maatschappij over niet betaalde rekeningen uit het verleden, waaronder die voor de huur van de indertijd door wanbetaling in beslag genomen toestellen.