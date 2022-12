Première A Story of Bones op Sint Eustatius

ORANJESTAD – Vanmiddag om 16.00 uur organiseert de St. Eustatius Afrikan Burial Ground Alliance een vertoning van de documentaire ‘A Story of Bones’ voor de inwoners van St. Eustatius. Het is de eerste vertoning van de documentaire op Nederlands grondgebied.

De documentaire ‘A Story of Bones’ vertelt het verhaal over de stoffelijke resten van 325 ‘bevrijde Afrikanen’ die in augustus van dit jaar op St. Helena Island werden herbegraven. Bonaire.nu schreef eerder over deze gebeurtenis.

In 2008 besloot het geïsoleerde eiland tot de aanleg van de eerste commerciële luchthaven om het toerisme te stimuleren. Milieudeskundige Annina van Neel arriveerde in 2012 uit Namibië om te helpen bij de bouw en was aanwezig toen de stoffelijke resten van duizenden “bevrijde slaven”werden blootgelegd.

Ze voelde zich steeds ongemakkelijker bij de manier waarop met de menselijke resten werd omgegaan en besloot de strijd aan te gaan om de nalatenschap van haar voorouders te eren en ze op te nemen in de geschiedenis van het eiland.

In 2018 vond ze een bondgenoot in de vooraanstaande culturele projectadviseur Peggy King Jorde, die in de jaren negentig betrokken was bij de realisatie van het African Burial Ground Memorial in New York City.

Massa begraafplaats Sint-Helena

Overeenkomst

De overeenkomsten tussen St. Helena en St. Eustatius zijn opvallend. Tijdens de protesten op St. Eustatius tegen de Golden Rock-opgravingen nabij de luchthaven in 2021 kwam de Alliantie in contact met Annina van Neel en Peggy King Jorde.

Beide partijen realiseerden zich dat wat een lokale strijd leek, in feite een wereldwijde strijd is. Met gebundelde krachten vergroten ze nu wereldwijd het bewustzijn voor de onzichtbare en onvertelde verhalen van vele historische Afrikaanse begraafplaatsen in de Amerika’s. “Until it is fought on a global level it can’t be resolved locally”, zoals in de documentaire wordt gesteld.

Gemarginaliseerd

Alliantievoorzitter Cuvalay: “Onze geschiedenis is gemarginaliseerd. Het is tijd dat we zelf onverbloemd ons verhaal gaan vertellen en naar buiten brengen . De regisseurs van A Story of Bones, Joseph Curran en Dominic de Vere, hebben de missie om verhalen te vertellen die van vitaal belang zijn en te luisteren naar perspectieven die normaliter onzichtbaar blijven, wat erg zeldzaam is”, aldus Cuvalay.

“We hebben contact gezocht met elk groot film- en documentaire-platform in Nederland dat we konden bedenken, maar er was geen interesse om A Story of Bones te vertonen. Alleen met de steun van Unesco Nederland en één van de regisseurs is het ons gelukt om de documentaire naar St. Eustatius te halen.”

Mensenrechten

Een dag voor de vertoning van de documentaire, gisteren, was het de Dag van de Mensenrechten. Speciaal vanwege deze dag zal Tim de Haan, adviseur documentair erfgoed van het Memory of the World-programma en digitaal erfgoed van Unesco Nederland een inleiding bij de documentaire geven.

Unesco Nederland heeft zich gecommitteerd aan het behoud van de historische begraafplaatsen van slaafgemaakte Afrikanen op St. Eustatius. Een aanvraag voor opname van de twee begraafplaatsen Golden Rock en Godet op St. Eustatius in Unesco’s Routes of Enslaved People zijn vorige maand ingediend bij Unesco Parijs.

De film is te zien in het Mike van Putten Youth Centre (Lion’s Den).