Fundashon Cas Boneriano geeft startschot voor nieuwe wijk bij Hato

KRALENDIJK- Op woensdag heeft sociale woningbouwer Fundashon Cas Boneriano (FCB) het startschot gegeven voor de bouw van nieuwe woningen nabij de wijk Hato.

In totaal zullen bij dit project 245 woningen worden gebouwd. De meeste daarvoor zijn bestemd voor de verhuur, maar er zullen ook enkele koopwoningen bij zijn.

Directeur van de FCB, Ben Oleana, toont zich verheugd over het project. Hij legt uit dat er niet alleen meer woningen zullen worden gebouwd, maar ook beduidend sneller dan voorheen. “In Nederland is seriebouw heel normaal, en daardoor kan ook aanzienlijk sneller worden gebouwd. Bepaalde van die technieken zullen we nu ook op Bonaire gaan toepassen om sneller te kunnen bouwen”, verzekerde Oleana.

Nieuw voor Bonaire is het feit dat de wegen in de nieuwe wijk geheel uit klinkers zullen bestaan. Daarnaast is er relatief veel aandacht voor groenvoorziening.

Overigens is het project op Hato zeker niet het enige project waarmee de FCB bezig is. Ook in de wijk Nikiboko gaat binnenkort een project van start, waar 172 nieuwe wooneenheden worden gebouwd. Bij de realisatie van dat project wordt gewerkt aan een duurzame energievoorziening, onder meer door de aanleg van zonnepanelen en batterijen.

Om snel te kunnen werken, gaat de FCB ook met een ongekend aantal aannemers in zee. Maar liefst tien aannemers worden ingehuurd op de plannen van de woningstichting zo snel mogelijk te realiseren. Oleana meent dat de FCB klaar is voor de uitdagingen van de toekomst.

Verplichtingen nakomen

Oleana kon niet nalaten huurders van de nieuwe units alvast op het hart te drukken ook van hun kant de verplichtingen na te komen. “Er is nog altijd een lange lijst van mensen die op een huis wachten. Indien je een huis ter beschikking krijgt, is het natuurlijk wel de bedoeling dat je ook je verplichtingen nakomt en de huur netjes betaalt. Anders zijn we genoodzaakt maatregelen te treffen”, aldus Oleana, die tegelijkertijd een woord van dank uitsprak naar de financiers van de projecten, waaronder Vidanova Bank en Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN). “Dank dat jullie in ons geloven, zodat wij kunnen doen waarvoor wij bestaan”, aldus Oleana.