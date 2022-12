Vacature Medewerker Meldkamer Bonaire

Een veilige omgeving op Bonaire is waar Delta Security zich dag en nacht mee bezighoudt. Een groeiend bedrijf met inmiddels een gevestigde naam.

Vanuit Delta Security zijn we op zoek naar een: MEDEWERKER MELDKAMER

Als Meldkamer medewerker ben je verantwoordelijk om alle binnenkomende alarmmeldingen zo snel mogelijk door te geven aan onze patrouille. Jij zorgt er voor dat geen één alarm wordt gemist en dat de collega’s van patrouille binnen de afgesproken reactietijd ter plaatse zijn.

Heb jij zin in een nieuwe uitdaging?

Functie vereisten:

Communicatief sterk in Papiaments, Nederlands en Engels;

Overtuigend en assertief;

Stressbestendig;

Een teamspeler;

In bezit van een VOG of bereid deze aan te vragen;

Verder heb je een goed anticipatie vermogen voor eventuele problemen en je weet deze rustig en competent op te lossen;

MBO werk- en denkniveau;

Aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie.

Wij bieden:

Een uitdagende baan waarbij je met een gemotiveerd team werkzaam bent. Je ontvangt een passend salaris met een mooi pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden zoals opleidingen, korting op de sportschool, korting op de kinderopvang en een cadeaubon van de Warehouse t.w.v. $75 als je in dienst komst tussen 08-12-2022 en 31-01-2023.

Heb je interesse of vragen? Stuur je motivatie en CV naar [email protected] of bel naar +599 717 1877. We komen graag met je in contact!