St. Eustatius uitgeroepen tot beste bestemming voor ecotoerisme in het Caribisch gebied

ORANJESTAD- Als het gaat om de meest milieuvriendelijke bestemming in het Caribisch gebied, behoort St. Eustatius tot de absolute top. Dat is althans de mening van de CJ Caribbean Travellers’ Choice Awards 2022.

Meer dan 125.000 stemmen werden uitgebracht door lezers van Caribbean Journal (CJ) die meerdere keren per jaar naar het Caribisch gebied reizen. Ze kozen het beste van het beste in verschillende reiscategorieën, waaronder luxe resorts, trouwlocaties, wandel- en rumbars. Lezers van CJ waren onder de indruk van de milieuvriendelijke ervaring op Statia en noemden het de beste bestemming voor ecotoerisme in het Caribisch gebied!

Statia is trots op het behoud van het milieu en het delen ervan met bezoekers. Wandelen, duiken en het verkennen van een tropisch regenwoud zijn slechts enkele van de activiteiten waar toeristen van genieten.

Stichting Nationale Parken St. Eustatius (STENAPA) zorgt ervoor dat de natuurlijke rijkdommen van het eiland onaangetast blijven. Dat omvat populaire toeristische bestemmingen zoals Marine Park, de thuisbasis van koraalriffen, een gevarieerd zeeleven en scheepswrakken. De stichting zonder winstoogmerk biedt ook verschillende milieuvriendelijke activiteiten, waaronder de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen bij haar inspanningen voor natuurbehoud. Bezoekers die deelnemen aan deze activiteiten wordt gevraagd geen spoor achter te laten. Duurzaamheid staat voorop.

Vereerd en trots

“Statia is vereerd met de erkenning van de lezers van de Caribbean Journal. We zijn trots op de voortdurende inspanningen om het eiland te behouden en hopen in de toekomst milieuvriendelijke opties voor toeristen uit te breiden”, zegt Charles Lindo. Hij is directeur van Statia Tourism Bureau (STDF).