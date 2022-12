Ter bevordering inclusiviteit: Aandacht voor Paarse Vrijdag op de SGB

KRALENDIJK – De Scholengemeenschap Bonaire (SGB) doet dit jaar mee aan de organisatie van Paarse vrijdag, in het kader van de actie tegen het pesten van jongeren met een andere seksuele orientatie of gender-identiteit.

De SGB zegt in een persbericht inclusiviteit hoog in het in het vaandel te hebben. “Daarmee willen we uitdragen dat iedereen er toe doet en van waarde is. Ongeacht de verschillen tussen mensen. We sluiten niemand uit en houden rekening met elkaar. Alle leerlingen/studenten en medewerkers hebben gelijke kansen, rechten en plichten. Dit is één van de redenen waarom we aandacht besteden aan Paarse vrijdag”, aldus de een persverklaring op donderdag.

Om aandacht te tonen voor het onderwerp kunnen leerlingen/studenten aanstaande vrijdag hun solidariteit tonen met lhbt+’ers door bijvoorbeeld: