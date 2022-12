Regeringscommissaris Sint Eustatius houdt rapport risico’s erosie onder de pet

ORANJESTAD – Sint Eustatius heeft het bedrijf EcoStatia verplicht hun nieuwe hotel en horecagelegenheden door te bouwen, ook toen bestuur al wist dat dat bijzonder onveilig was door vallend gesteente. Volgens de rechter handelde de regeringscommissaris die door Nederland is aangesteld, onrechtmatig.

Het gaat om rotsblokken die met enige regelmaat van de sterk geërodeerde klif vallen. De risico’s die daaraan vetbonden zijn, zijn door de regeringscommissaris jarenlang onder de pet gehouden.

Het vonnis is buitengewoon blamerend voor oud-regeringscommissaris en huidig staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij, die samen met zijn plaatsvervanger Merijn Stegers op de hoogte waren van het gevaar.

Bouwplicht

Ecostatia, die het Orange Bay Hotel, de Harbour Club en de First Salute lounge onder de klif wilde realiseren wist niets af van de risico’s en kreeg zelfs te horen dat de bouwplicht die de overheid eerder had opgelegd, gehandhaafd zou blijven. EcoStatia mocht niet stoppen, terwijl de rapporten die in handen waren van de regeringscommissaris spraken over een onaanvaardbaar risico.

De rechter verwijt de regeringscommissaris ook dat er onvoldoende veiligheidsmaatregelen werden genomen om de risico’s te verkleinen.

Het openbaar lichaam moet nu over uiterlijk drie maanden starten met het nemen van maatregelen om het gevaar van loskomende rotsblokken weg te nemen. De rechter legt daarbij een dwangsom op van 1 miljoen dollar, omdat ze denkt dat het eilandbestuur anders geen actie onderneemt.