In de toekomst zijn meer inwoners in Caribisch Nederland geboren buiten het Koninkrijk

KRALENDIJK – Het aantal mensen dat op een van de zes Antilliaanse eilanden is geboren in Caribisch Nederland daalt naar verwachting in 2030. Nu is dat aandeel nog 55 procent, straks 53 procent. Dat blijkt uit de bevolkingscijfers en de bevolkingsprognose van het CBS voor Caribisch Nederland.

In de afgelopen vijf jaar is ongeveer veertien procent van de inwoners geboren in Europees Nederland en 31 procent elders; naar verwachting wordt dit in 2030 respectievelijk dertien en 34 procent.

De grootste afname van het aandeel inwoners geboren in Caribisch Nederland wordt verwacht op Bonaire, tegen een kleine toename op Sint Eustatius. In Europees Nederland is in de afgelopen vijf jaar ruim 15 procent van de bevolking van Bonaire geboren, meer dan op Sint Eustatius en Saba.

De verwachting is dat dit ook in de toekomst het geval zal zijn. Saba heeft dan een groter aandeel inwoners van buiten het Koninkrijk der Nederlanden, Bonaire het kleinste aandeel.