Caribisch Nederland vergrijst

KRALENDIJK – Bonaire, Sint Eustatius en Saba vergrijzen in snel tempo. Was in 2011 nog negen procent ouder dan 65 jaar, nu is dat al veertien procent, zo’n 3.900 ouderen. Dat blijkt uit de bevolkingscijfers en de bevolkingsprognose van het CBS voor Caribisch Nederland.

De verwachting is dat het aandeel ouderen in 2030 toeneemt tot negentien procent. Dan zijn bijna 6.000 ouderen in totaal op een bevolking van bijna 32.000 inwoners.

Dit jaar was Saba het snelst vergrijzende eiland met zestien procent van de bevolking van 65 jaar of ouder. Op Sint Eustatius vergrijsde de bevolking het minst, met dertien procent.

In 2030 is Bonaire naar verwachting het meest vergrijsd, met 19 procent van de bevolking van 65 jaar of ouder en Sint Eustatius het minst met zestien procent.