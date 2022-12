Bomen planten voor FKK Animal Rescue

KRALENDIJK – Aanstaande zaterdag 10 december krijgt Kunuku Kakelvers 30 bomen gesponsord om schaduwplekken te creëren op het nieuwe speelveld van de honden.

Om de zorg voor de honden gewoon door te kunnen laten gaan, is de stichting op zoek naar vrijwilligers die in de ochtenduren mee kunnen helpen met planten.

Heb je geen vervoer of weet je niet waar het is? Elke ochtend om 09.00 uur verzamelen alle vrijwilligers bij Van den Tweel supermarket en kun je meerijden! Meld je even aan via whats app : +599 780 8020

Fkk Animal Rescue Flor di Cuba 40