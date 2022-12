American Airlines houdt vluchten naar Suriname alweer voor gezien

PARAMARIBO/FORTH WORTH- De Amerikaanse luchtvaartreus American Airlines houdt de vluchten naar Suriname alweer voor gezien. De laatste vlucht wordt eind februari uitgevoerd.

De carrier ging in september 2021 optimistisch van start en dacht initieel vijf keer per week te vliegen tussen Paramaribo en Miami en in het hoogseizoen zelfs dagelijks. Hoewel de vluchten werden uitgevoerd met een relatief kleine Airbus 319 met slechts 128 stoelen, wist American de vluchten niet voldoende te vullen.

“Vanwege de zwakke vraag heeft American Airlines de moeilijke beslissing genomen om de dienst naar Paramaribo, Suriname, met ingang van 1 maart te beëindigen”, aldus een verklaring van American Airlines.

Moeilijk

Voor reizigers uit Suriname is het vliegen naar de Verenigde Staten nu geen gemakkelijke zaak, vooral nu de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) over geen enkel eigen toestel meer beschikt. De enige vlucht die nog naar Miami gaat, wordt door derden uitgevoerd met Georgetown in Brits Guyana als tussenstop.

Tegelijkertijd werden de vluchten van American Airlines gezien als een nagel aan de doodskist van de SLM. Nu de Amerikaanse Carrier het voor gezien houdt, gloort er mogelijk weer enige hoop voor de ‘eigen’ carrier, nu er weinig alternatieven overblijven in de markt.