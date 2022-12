Mayra Noij en Jules-Jolie Schwager winnen spelwedstrijd

KRALENDIJK- In totaal namen acht kinderen deel aan de wedstrijd Nederlandse spelling. Uiteindelijk bleken Mayra Noij en Jules-Jolie Schwager de twee sterkste kandidaten.

Boekenhoek

Er zijn in het kader van de wedstrijd ook nog twee andere prijzen uitgereikt, namelijk voor de scholen en klassen die de leukste leeshoek wisten in te richten. Hier won de Kolegio Kristu Bon Wardadó met juffrouw Geraima Ellis de tweede plaats, terwijl Kolegio strea Briante van juffrouw Jeanne Goeloe de eerste prijs in de wacht sleepte.