Cursus marketing bij Business Incubator Bonaire

KRALENDIJK- Gedurende de afgelopen weken heeft Business Incubator Businesspark haar eerste serie marketingcursussen georganiseerd voor lokale ondernemers. De training, die drie avonden in beslag nam, werd verzorgd door Nadia Dabboussi, Emilayla Coffi en Xenah Cicilia.

De eerste training werd door Nadia Dabboussi gegeven, die het onderwerp ‘branding’ heeft behandeld: wat kan ‘branding’ betekenen voor je bedrijf en waarom is het belangrijk dat je bedrijf altijd geüniformeerd gepresenteerd wordt. Tijdens de tweede avond heeft Emilayla Coffi het onderwerp strategie behandeld. Emilayla heeft uitgeweid over het belang van strategie en hoe ondernemers de beste marketingstrategie kunnen formuleren, zodat hun onderneming succesvol kan zijn.

Xenah Cicilia was belast met de laatste avond en zij heeft het onderwerp ‘next level’ behandeld: Hoe til je je onderneming naar een hoger niveau. Haar presentatie ging over ‘hoe verkoop je je product, wat is je product en waar is je product te vinden’. De groep van meer dan 45 ondernemers heeft aangegeven de nodige motivatie en inspiratie te hebben opgedaan. Elke cursusavond heeft ergens een vonk doen overspringen ter verbetering van hun bedrijf.

Tevreden

De coördinator van Businesspark die de cursus heeft georganiseerd, Jermainy Diaz, is tevreden met het resultaat en de interesse voor de cursussen. ‘Er was veel interesse voor de marketingcursussen. Het was zelfs zo dat de ruimte te klein bleek, waardoor wij naar de Kamer van Koophandel moesten uitwijken voor een grotere zaal”.