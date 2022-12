Bonaire ontving in november tien procent meer toeristen

KRALENDIJK – In de maand november 2022 was er een stijging van bijna tien procent van aankomende toeristen op de luchthaven van Bonaire vergeleken met november 2019, voor de coronapandemie. De stijging kwam voornamelijk van de Amerikaanse markt (plus drie procent).

Tourism Corporation Bonaire (TCB) registreerde in totaal 14.689 verblijfstoeristen in de maand november. Dit is bijna tien procent meer dan de 13.400 toeristen in november 2019.

De Nederlandse markt is nog steeds de grootste (51 procent) als het gaat om aankomende toeristen, gevolgd door de Amerikaanse (23 procent). Buureiland Curaçao was goed voor elf procent van de aankomende toeristen in november 2022.

Voor de komende vijf maanden verwacht Miles Mercera, directeur bij TCB, dat de markt stabiel blijft. Bonaire behoudt namelijk alle vluchten die er nu zijn tot en met april 2023.