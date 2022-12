Binnenkort gratis app beschikbaar om cruiseschepen Bonaire te volgen

KRALENDIJK – Havenmeester Gunther Flanegin kondigde aan dat er binnenkort een gratis app beschikbaar komt om scheepvaartverkeer te volgen. Dat deed hij afgelopen vrijdag tijdens de persconferentie, georganiseerd door de Tourism Corporation Bonaire (TCB).

Met de app PortCall, die binnenkort te downloaden is in de Google Playstore, kun je zien wanneer een cruiseschip aankomt en vertrekt. Ook kun je via pushmeldingen in de app worden geïnformeerd wanneer er wijzigingen zijn in het cruiseschema. Naast cruiseschepen is ook het overige scheepvaartverkeer in de haven van Bonaire te volgen via de app.

De havenmeester verwacht deze maand 25 cruiseschepen in de haven van Bonaire. Momenteel kun je het actuele scheepvaartverkeer in de haven van Bonaire en het cruiseschema volgen via de website Bonaire.portcall.com.