Bezetting hotels Bonaire weer terug op niveau, kamerprijs fors gestegen

KRALENDIJK – Tijdens de persconferentie van Tourism Corporation Bonaire (TCB) afgelopen vrijdag vertelde Veroesjka de Windt, CEO van Bonaire Hotel and Tourism Association (BONHATA), dat de gemiddelde hotelbezetting weer op peil is na de coronaperiode.

Dit jaar is de gemiddelde bezetting van hotelkamers op Bonaire 66 procent. Eenzelfde percentage werd in 2019, voor de coronapandemie, gehaald op het eiland.

De gemiddelde prijs van een overnachting op Bonaire is gestegen van 194 USD per kamer per nacht in 2019 naar 234 USD dit jaar. Dit betekent een stijging van bijna 21 procent in drie jaar tijd.