Vacature Allround Administratief / Inkoopmedewerker Curacao

Eni is op zoek naar een allround administratief / inkoopmedewerker voor onze Curacao site!

Heb jij ervaring met het inkopen van materialen binnen de recycling of bouw omgeving? Lees dan verder.

Door de veelzijdigheid van deze functie is de administratief medewerker een echte spin in het administratieve web. Hij/zij kan worden ingezet voor tal van werkjes en taken verspreid over verschillende afdelingen naargelang de noodzaak. Hierbij kan gedacht worden aan receptietaken zoals het ontvangen van lokaal leveranciers, financieel-administratieve taken zoals het verwerken van betalingen, het uitbetalen van leveranciers en het bij houden van de dossiers.

Jij brengt de nodige ervaring mee in het aansturen van de lokaal inkoop binnen onze recycling faciliteit. Dit betekent netwerken en het benaderen van leveranciers, alsook het uitvoeren van inkoop gesprekken en het sluiten van contracten conform het inkoop beleid en de gewenste tarieven;

Je onderhandelt over prijzen, sluit contracten af en zorgt voor de leveringen van de verschillende materialen;

Je bent ook niet bang om je handen vies te krijgen en helpt met het in en afladen van de materialen op de werf.

De kunst is om een goede sfeer te creëren met de leveranciers en je collega’s op de site en een band op te bouwen met (potentiële) leveranciers. Onderhandelen is als een spel en haal je plezier uit.

Wat wij zoeken in een Allround Administratief / Inkoopmedewerker Curacao:

Je hebt ervaring in de inkoop, bij voorkeur opgedaan in de recycling of bouw omgeving;

Je bent goed in getallen en berekeningen;

Je beschikt over een klantgerichte commerciele instelling en je hebt uitstekende onderhandelingsvaardigheden;

Je bent vriendelijk, maar zakelijk en werkt met vertrouwen;

Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;

Je werkt zelfstandig en kunt daarnaast ook multitasken en samenwerken met de rest van het team, tevens sta je sterk in je schoenen.

Je bent goed in inboeken en verwerken van contractstukken, offertes, facturen en bankafschriften;

Archiveren van administratieve documenten en gegevens behoort ook tot je taken;

Het assisteren van collega’s bij het vinden van en toegang krijgen tot documenten.

Nog steeds enthousiast? Stuur dan je cv naar [email protected]/ [email protected]